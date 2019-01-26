«Милан» — «Наполи»: Пёнтек и Гамшик начнут матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Наполи» на матч 21-го тура итальянской Серии А, который пройдёт сегодня, 26 января, на домашнем стадионе россонери «Сан-Сиро».



Места в основе хозяев не нашлось нападающему Кшиштофу Пёнтеку, который на днях перебрался в клуб из «Дженоа». У неаполитанцев на скамейке запасных остался полузащитник Марек Гамшик.



Состав «Милана»: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Матео Мусаккио, Алессио Романьоли, Рикардо Родригес, Франк Кессье, Тьемуэ Бакайоко, Лукас Пакета, Сусо, Патрик Кутроне, Хакан Чалханоглу.



Состав «Наполи»: Давид Оспина, Кевин Малку, Рауль Альбиоль, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Хосе Кальехон, Фабиан Руис, Пётр Зелиньски, Лоренсо Инсинье, Дрис Мертенс, Аркадиуш Милик.

«Милан» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча начнётся 26 января в 22:30