«Милан» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча начнётся 26 января в 22:30

Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Рассудит команды бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Помогать ему будут ассистенты Джорджо Перетти и Джанлука Вуото. Резервным рефери назначен Франческо Фурно.



Ранее команды встречались 142 раза. В 54 случаях сильнее оказывались россонери, 43 раза триумф праздновали неаполитанцы. Ещё в 45 матчах соперники не выявили победителя.



«Наполи» после 20 туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков, и на девять очков отстаёт от «Ювентуса». В свою очередь, «Милан» (34) — на четвёртом месте.

«Милан» поможет «Ювентусу» сделать отрыв от «Наполи» двузначным В главном матче тура в Серии А линия неоправданно прогружена на гостей. Сыграем от обратного.