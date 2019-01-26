Витсель: здорово забить снова, но ещё лучше — набрать три очка

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал победу со счётом 5:1 в домашнем матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96».

30-летний бельгиец стал автором пятого гола своей команды, отличившись на 90-й минуте после передачи хавбека Джейдона Санчо.

«Команда отлично выступила сегодня. Здорово, что я снова забил, но ещё лучше, что мы набрали три очка. Болельщики, как всегда, были невероятны», — написал Витсель на своей странице в «Твиттере».

«Боруссия», набрав 48 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. В следующем туре команда из Дортмунда сыграет с «Айнтрахтом». Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» 2 февраля и начнётся в 17:30 мск.