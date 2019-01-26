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Дубль Эн-Несири помог «Леганесу» сыграть вничью с «Эйбаром»

Дубль Эн-Несири помог «Леганесу» сыграть вничью с «Эйбаром»
Футбол / Испания

В матче 21-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Эйбара» Энрике Гарсия, отличившийся на 29-й минуте. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Хоан Хордан. В начале второго тайма форвард Юссеф Эн-Несири сократил отставание «Леганеса». На 67-й минуте Эн-Несири оформил дубль и сравнял счёт.

«Эйбар», набрав 26 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (23) — 15-е.

В 22-м туре «Эйбар» 3 февраля дома встретится с «Жироной», а «Леганес» на следующий день в гостях сыграет с «Райо Вальекано».

Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».

Испания - Примера. 21-й тур
26 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
2:2
Эйбар
Эйбар
0:1 – Гарсия – 29, 0:2 – Хордан – 36, 1:2 – Эн-Несири – 46, 2:2 – Эн-Несири – 67
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