Квальярелла — о рекорде: от одного упоминания Батистуты у меня мурашки по коже

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла после победы над «Удинезе» (4:0) прокомментировал своё достижение. Форвард в этой встрече отметился дублем.

Для 35-летнего футболиста это уже 11-й матч чемпионата подряд, в котором ему удалось поразить ворота соперника. Таким образом, Квальярелла повторил рекорд Габриэля Батистуты, которому удалось добиться аналогичного показателя в сезоне-1994/95.

«Это немыслимо. Я расчувствовался, потому что подобное сложно было представить. Одно упоминание Батистуты вызывает у меня мурашки по коже.

Первый гол я отпраздновал наполовину, только рекорд, потому что я уважаю болельщиков своих бывших команд.

Я тоже потерял дар речи, поверьте! Это моя жизнь. Мне скоро исполнится 36 лет, поэтому я очень горжусь своим достижением. Все произошедшее ранее, все эти жертвы привели к результату – никогда не думал, что подобное может случиться», — приводит слова Квальяреллы Football Italia.

В нынешнем сезоне итальянский форвард принял участие в 20 матчах Серии А, в которых записал на свой счёт 16 голов и 6 результативных передач. «Сампдория» после 21 тура занимает шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 33 очка.