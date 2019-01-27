Паредес определился с игровым номером в «ПСЖ»

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес определился, под каким номером будет играть в «Пари Сен-Жермен». Аргентинский футболист выбрал 8-й номер. Об этом сообщает Paris United.

Ранее сообщалось, что Паредес уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». По информации СМИ, Леандро заключит контракт с парижанами на 4,5 года. Сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов.

24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач. На его счету также один гол и одна результативная передача в семи матчах Лиги Европы.