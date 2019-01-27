Роскошные сейвы и удаление — в видеообзоре матча «Милан» — «Наполи»

В матче 21-го тура итальянской Серии А встретились «Милан» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 0:0.

В составе россонери в этой игре дебютировал нападающий Кшиштоф Пёнтек, перешедший в клуб из «Дженоа» в это трансферное окно. Поляк вышел на поле на 71-й минуте, заменив Патрика Кутроне, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Милан», несмотря на потерю очков, сохранил место в первой четвёрке в таблице Серии А, однако рискует опуститься на пятую строчку в случае победы «Ромы». На счету россонери 35 очков, у римской команды – 33. «Наполи» в свою очередь остался на втором месте и отстаёт от «Ювентуса» на восемь очков. При этом у бьянконери имеется матч в запасе.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».