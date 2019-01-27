Сельнес, которым интересовался «Зенит», может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес может покинуть команду в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает TV2.

По информации издания, китайский клуб «Шэньчжэнь» ведёт активные переговоры с футболистом, которые близки к завершению. «Шэньчжэнь» предложил норвежцу трёхлетний контракт с зарплатой около € 3,3 млн евро в год. Действующее соглашение хавбека с «Сент-Этьеном» рассчитано до лета 2020 года.

Ранее «Сент-Этьен» отказался продавать Сельнеса в петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые сделали французскому клубу предложение в размере менее € 10 млн.

Сельнес является воспитанником «Русенборга» и выступает за «Сент-Этьен» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате Франции 20 матчей.