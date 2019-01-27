Роскошный гол со штрафного — в видеообзоре матча «Леганес» — «Эйбар»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Эйбара» Энрике Гарсия, отличившийся на 29-й минуте. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Хоан Хордан. В начале второго тайма форвард Юссеф Эн-Несири сократил отставание «Леганеса». На 67-й минуте Эн-Несири оформил дубль и сравнял счёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Эйбар», набрав 26 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (23) — 15-е.

В 22-м туре «Эйбар» 3 февраля дома встретится с «Жироной», а «Леганес» на следующий день в гостях сыграет с «Райо Вальекано».