«Бавария» готова доплатить «Штутгарту» € 10 млн, чтобы Павар перешёл в январе

Мюнхенская «Бавария» намерена ускорить переход защитника «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамена Павара, сообщает France Football.



Напомним, ранее стороны договорились, что 22-летний французский футболист перейдёт в мюнхенский клуб по окончании сезона-2018/19 за € 35 млн. По информации источника, «Бавария» готова заплатить ещё € 10 млн, чтобы трансфер Павара состоялся до закрытия зимнего трансферного окна.



Ранее сообщалось, что заполучить Павара хотела «Барселона», однако сине-гранатовые отказались от трансфера, поскольку «Штутгарт» потребовал за игрока более € 35 млн.



Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета «Лилля». Минувшим летом защитник в составе национальной команды Франции стал триумфатором чемпионата мира, который прошёл в России.

«Бавария» объявила о переходе Павара по окончании сезона