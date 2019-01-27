Анчелотти: Аллан останется в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Маркес Аллан, которым интересуется «ПСЖ», не покинет клуб в это трансферное окно.

«Насколько мне известно, эта история уже закончилась. Аллан останется в «Наполи». Мы никогда не хотели продать его, но, конечно, рассмотрели бы вариант с трансфером, если бы нам предложили что-то экстраординарное.

Они связались с Алланом, чего не должно было произойти, но таков футбол. Мы выслушали предложение, однако затем ничего не произошло. Маркес останется с нами и сыграет во вторник с «Миланом» в Кубке Италии», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

Аллан перешёл в «Наполи» из «Удинезе» летом 2015 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.