«Арсенал» намерен арендовать хавбека «Барселоны» Малкома

Полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Sun.



По информации источника, в аренде 21-летнего бразильского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Сообщается, что лондонцы отправили в «Барселону» запрос, после того как сорвалась сделка по другому игроку каталонской команды, Денису Суаресу.



Ранее сообщалось, что «Барселона» ведёт переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» о трансфере Малкома. Позже стало известно, что «шпоры» отказались выплачивать каталонцам € 44 млн за полузащитника. Также на Малкома претендует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», готовый заплатить «Барселоне» € 50 млн.



В нынешнем сезоне Малком принял участие в 6 матчах испанской Примеры, однако не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» отказался платить € 44 млн «Барселоне» за Малкома