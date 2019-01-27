Гвардиола: Де Брёйне — очень умный игрок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после домашнего матча 1/16 финала Кубка Англии с «Бёрнли» (5:0) поделился мнением о полузащитнике команды Кевине Де Брёйне.

«Нелегко, когда игроки пропускают много времени из-за травм. Именно поэтому мы решили ограничить время Кевину на поле. Нам он очень нужен. Де Брёйне — очень умён. Он играет агрессивно и много нам помогает», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Де Брёйне забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

«Манчестер Сити», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 24-го тура «горожане» на выезде сыграют с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 29 января и начнётся в 23:00 мск.