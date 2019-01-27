«Парма» — СПАЛ: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 27 января, на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Парма» — СПАЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. Ассистентами главного судьи выступят Мауро Вивенци и Сержио Рангетти. Резервным рефери на матч назначен Никколо Барони.



В двадцати турах «Парма» набрала 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (18) располагается на 16-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 56 очков в 20 турах.



Прямая видеотрансляция матча «Парма» — СПАЛ на «Чемпионате»