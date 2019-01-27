Игнатов: моя цель — стать лидером «Спартака» и получить 10-й номер

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о конкуренции и целях работы в московской команде.



«Боюсь ли конкуренции в „Спартаке“? Почему я должен бояться? Само собой, хочется играть. Если буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция — это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.



Было приятно узнать, что я первый игрок „Спартака“, рождённый в 2000 году, кто забил за клуб в официальном матче. Но нужно ещё работать и работать, чтобы стать лидером команды. Безусловно, моя цель — стать лидером „Спартака“. И получить со временем десятый номер», — сказал Игнатов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.



Напомним, Игнатов забил первый гол за «Спартак» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (3:2).



Интервью с Михаилом Игнатовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.