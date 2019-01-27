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Полузащитник «Брайтона» Норманн близок к переходу в «Ростов»

Полузащитник «Брайтона» Норманн близок к переходу в «Ростов»
Футбол / РПЛ

Полузащитник молодёжной команды «Брайтон энд Хоув Альбион» Матиас Норманн близок к переходу в «Ростов», сообщает TV2.

По информации источника, 22-летний норвежский футболист уже попрощался с партнёрами по английской команде, а о его переходе в российский клуб будет объявлено в ближайшее время.

Норманн перешёл в «Брайтон» в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за «Мольде» на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду «Брайтона». В активе Матиаса матчи за молодёжные сборные Норвегии разных возрастов.

После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

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