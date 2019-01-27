Рейнгольд: не хочу обидеть Карпина, но смотреть на игру «Ростова» мне неприятно

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал выступление «Спартака», «Локомотива», «Ростова» и «Зенита» на турнире «Кубок Матч Премьер» в Катаре.

«Спартак» на данный момент выглядит убедительно. Да, я понимаю, что эти игры идут на фоне приличных нагрузок, команда работает над физическими кондициями. Но есть ещё и рисунок игры — в этом отношении «Спартаку» нет равных. Чуть-чуть ему здесь уступает «Локомотив».

«Ростов»? Там вообще ничего нет. Это боевая команда: подраться бы, попинаться, всегда спокойно вступают в единоборства… Но никакого игрового почерка я здесь вообще не вижу. Это всё связано с тренером: какой тренер — такая и команда. Не хочу обидеть Карпина, но смотреть на игру «Ростова» лично мне неприятно.

Что касается «Зенита», то команда пока не готова. Не хочу их ругать. Что ругать? Команда недавно собралась, приехала на первый сбор, принимает физические нагрузки. Но дело не в этом: в «Зените» вообще ничего нет. Нет игроков, которые могут чем-то удивить. И ещё Паредес уходит. Тёмная ночь в «Зените». Кто играет? На каком месте? Кто за это место отвечает? Какие планы у главного тренера? Это надо спрашивать у Семака, конечно. Впечатление команда плачевное производит. Хотя с Семаком согласен в одном: он сказал, что для команды важно закончить работу в физическом плане, и им не надо побеждать «Спартак» или выигрывать турнир. Но главный тренер заявляет, что это такая игра. Но я не соглашусь: ничего там нет», — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.