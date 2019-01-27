«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Жироной»

Стали известны стартовые составы «Жироны» и «Барселоны» на матч 21-го тура чемпионата Испании, который пройдёт сегодня, 27 января, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».

«Жирона»: Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро, Валери Фернандес, Понс, Гранель, Алейш Гарсия, Португес, Стуани.

Запасные: Ираисос, Рамальо, Муньеса, Дуглас Луис, Пэк Сын Хо, Энтони Лосано, Пачон.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Лангле, Бускетс, Ракитич, Артуро Видаль, Коутиньо, Луис Суарес, Месси.

Запасные: Силлессен, Вермален, Серхи Роберто, Денис Суарес, Артур Рамос, Кевин-Принс Боатенг, Малком.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Барселона». Начало встречи — в 18:15 по московскому времени.