Источник: Лодыгин перейдёт в «Олимпиакос»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в зимнее трансферное окно перейдёт в «Олимпиакос». Об этом сообщает To10.gr.

По данным источника, голкипер в данный момент находится в Афинах. В ближайшее время он пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с греческим клубом. Детали трансфера не разглашаются.

28-летний Лодыгин начинал свою карьеру в Греции и является воспитанником клуба «Ксанти». За «Ксанти» он выступал с 2009 по 2013 год, а затем перешёл в «Зенит». Сумма трансфера составила € 800 тыс. Лодыгин даже сыграл три матча за молодёжную сборную Греции, но потом принял решение выступать за российскую национальную команду.

В нынешнем сезоне Лодыгин не провёл ни одного матча в чемпионате России, 14 раз оставшись в запасе.