«Фейеноорд» разгромил «Аякс» со счётом 6:2

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Де Куйп» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Робин ван Перси, а ещё по голу на свой счёт записали Йенс Торнстра, Стивен Бергёйс, Тонни де Вильена и Яссин Аюб. В составе гостей отличились Лассе Шоне и Хаким Зиеш. Таким образом, «Фейеноорд» прервал серию из трёх матчей без побед в Эредивизии (одна ничья, два поражения), а «Аякс» прервал серию из 12 встреч без поражений (11 побед, одна ничья).

«Фейеноорд» (39 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов после 19 туров. «Аякс» (47) – на второй строчке. Лидером остаётся «ПСВ Эйндховен» (52).