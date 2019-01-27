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«Фейеноорд» разгромил «Аякс» со счётом 6:2

«Фейеноорд» разгромил «Аякс» со счётом 6:2
Футбол / Прочие турниры

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Де Куйп» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Робин ван Перси, а ещё по голу на свой счёт записали Йенс Торнстра, Стивен Бергёйс, Тонни де Вильена и Яссин Аюб. В составе гостей отличились Лассе Шоне и Хаким Зиеш. Таким образом, «Фейеноорд» прервал серию из трёх матчей без побед в Эредивизии (одна ничья, два поражения), а «Аякс» прервал серию из 12 встреч без поражений (11 побед, одна ничья).

«Фейеноорд» (39 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов после 19 туров. «Аякс» (47) – на второй строчке. Лидером остаётся «ПСВ Эйндховен» (52).

Нидерланды - Эредивизия. 19-й тур
27 января 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Фейеноорд
Роттердам
6:2
Аякс
Амстердам
0:1 – Шоне – 8, 1:1 – Торнстра – 16, 2:1 – Бергёйс – 31, 2:2 – Зиеш – 33, 3:2 – ван Перси – 42, 4:2 – ван Перси – 56, 5:2 – де Вильена – 75, 6:2 – Аюб – 84
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