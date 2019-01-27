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«Рома» вела со счётом 3:0 в матче с «Аталантой», но упустила победу

«Рома» вела со счётом 3:0 в матче с «Аталантой», но упустила победу
Футбол / Италия

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Рому». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 3:3.

Счёт на 3-й минуте открыл нападающий римской команды Эдин Джеко.

Он же на 33-й минуте удвоил преимущество «Ромы».

На 40-й минуте «Рома» повела со счётом 3:0, когда отличился Стефан Эль-Шаарави.

До перерыва хозяевам удалось отыграть один мяч – на 44-й минуте отличился Тимоти Кастань.

На 59-й минуте Рафаэл Толой сократил отставание «Аталанты» в счёте до минимума.

А на 71-й минуте команде из Бергамо удалось сравнять, когда отличился Дуван Сапата.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, СПАЛ на выезде обыграл «Парму» со счётом 3:2, а «Фрозиноне» в гостевой встрече разгромил «Болонью» (4:0).

Италия - Серия А. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
3:3
Рома
Рим
0:1 – Джеко – 3, 0:2 – Джеко – 33, 0:3 – Эль-Шаарави – 40, 1:3 – Кастань – 44, 2:3 – Толой – 59, 3:3 – Сапата – 71
Италия - Серия А. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Парма
2:3
СПАЛ
Феррара
1:0 – Инглезе – 11 (пен), 2:0 – Инглезе – 53, 2:1 – Валоти – 70, 2:2 – Петанья – 75, 2:3 – Фарес – 87
Италия - Серия А. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
0:4
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 – Гильоне – 18, 0:2 – Чано – 21, 0:3 – Пинамонти – 52, 0:4 – Чано – 75
Удаления: Матьелло, 13 – нет
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