Тумасян покинул «Уфу» и перешёл в «Алашкерт»

Защитник Денис Тумасян и «Уфа» расторгли соглашению по обоюдному согласию сторон. 33-летний футболист продолжит карьеру в армянском «Алашкерте», сообщает пресс-служба российской команды в «Твиттере».

«ФК «Уфа» благодарит Дениса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в ФК «Алашкерт», — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Тумасян также известен в России по выступлениям за «СКА-Хабаровск», московское «Торпедо» и «Урал». В составе «Уфы» защитник оказался в 2014 году. Всего он провёл за клуб 73 матча и забил три гола. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги на его счету четыре матча (три – в основном составе).

После 17 туров РПЛ «Уфа» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. «Алашкерт» — на первом месте в таблице чемпионата Армении после 17 туров.