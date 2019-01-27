Голевая передача Ансальди помогла «Торино» обыграть «Интер»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Ансальди.

Миланцы с 86-й минуты играли вдесятером, после того как нападающий Маттео Политано получил красную карточку. Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без поражений в Серии А (три победы, две ничьи).

«Интер» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (30) – на 10-й строчке. Посмотреть полную таблицу можно на «Чемпионате».