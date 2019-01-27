Гол Муниаина принёс победу «Атлетику» в матче Примеры с «Бетисом»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Бетис» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

Единственный гол на 21-й минуте забил Икер Муниаин, которому ассистировал Оскар де Маркос. Эта победа стала для «Атлетика» третьей в последних четырёх матчах.

Благодаря победе клуб из Бильбао, набрав 26 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (29) остался на восьмом месте.

В следующем туре «Атлетику» предстоит выездной матч с «Реалом Сосьедад», который состоится 2 февраля. «Бетис» дома сыграет с «Атлетико». Встреча пройдёт 3 февраля.

В другом матче «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Уэской» со счётом 0:0.