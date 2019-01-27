Во Франции сообщили, почему «ПСЖ» затянул с объявлением о трансфере Паредеса

Сегодня, 27 января, «Пари Сен-Жермен» должен был уладить последние формальности трансфера полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и объявить о переходе игрока. Накануне французский клуб даже успел сделать фотографии аргентинского футболиста для своей пресс-службы, однако официально о трансфере объявлено так и не было из-за решения спортивного директора парижан Антеро Энрике, сообщает Paris United в «Твиттере».

По информации источника, функционер захотел провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договорённость. При этом не уточняется, идёт ли речь о пересмотре пунктов в согласованном контракте с игроком или трансфере с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Паредес выбрал 8-й номер для выступления в команде. Игрок находится в Париже и ждёт подписания контракта с «ПСЖ». Леандро заключит контракт с парижанами на 4,5 года. Сумма трансфера составит € 40 млн. Ещё € 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач. На его счету также один гол и одна результативная передача в семи матчах Лиги Европы.