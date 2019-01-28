Тухель: уже несколько дней жду Паредеса, но его нигде нет!

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель пошутил по поводу скорого перехода во французский клуб полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

«Уже несколько дней жду Паредеса, но его всё нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у физиотерапевтов, у вратарей. Его нигде нет!» — приводит слова Тухеля Canal+.

Ранее сообщалось, что Паредес выбрал 8-й номер для выступления в команде. Игрок находится в Париже и ждёт подписания контракта с «ПСЖ». Леандро заключит контракт с парижанами на 4,5 года. Сумма трансфера составит € 40 млн. Ещё € 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач. На его счету также один гол и одна результативная передача в семи матчах Лиги Европы.