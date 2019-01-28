Капитан «Челси» может перейти в «Кристал Пэлас»

Капитан «Челси» Гари Кэхилл в зимнее трансферное окно может покинуть свою команду. Как сообщает The Sun, он может перейти в стан «Кристал Пэлас».

Ранее в СМИ сообщалось, что на 33-летнего защитника серьёзно претендует «Фулхэм», но Кэхиллу не удалось договориться с аутсайдером АПЛ по поводу срока контракта. Также была информация об интересе со стороны ещё ряда английских команд — «Арсенала», «Астон Виллы», «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмута».



У Кэхилла осталось четыре дня, чтобы определиться с новым клубом, чтобы получить в этом сезоне игровую практику. Контракт Гари с «Челси» закончится летом 2019 года. После прихода в клуб Маурицио Сарри на должность главного тренера ветеран потерял место в составе. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче в английской Премьер-лиге.