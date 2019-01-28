Красивые удары и сейвы вратарей — в обзоре игры «Реал Сосьедад» — «Уэска»

«Реал Сосьедад» не сумел одолеть «Уэску» на своём поле в матче 21-го тура испанской Примеры, который состоялся накануне, 27 января, и прошёл на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне.



«Реал Сосьедад» после 21 тура занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 27 очков. В свою очередь «Уэска» располагается на последней, 20-й строчке и имеет лишь 12 очков на счету, на шесть очков отставая от «Вильярреала».



В следующем туре «Реалу Сосьедад» предстоит на своём поле принять «Атлетик» из Бильбао в баскском дерби, которое пройдёт 2 февраля. «Уэска» также на домашнем стадионе сыграет с «Вальядолидом», встреча состоится днём ранее.

Видеообзор игры «Реал Сосьедад» — «Уэска» доступен на «Чемпионате».