«Марсель» может лишиться очков из-за поведения своих болельщиков

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции планирует провести собрание по поводу возможного наказания «Марселя» по итогам встречи национального первенства с «Лиллем» (1:2).

Как сообщает L’Equipe, члены комитета намерены обсудить инциденты, произошедшие в ходе этого матча, который прерывался в первом и втором таймах после того, как болельщики «Марселя» начали забрасывать поле файерами и петардами.

Издание отмечает, что дисциплинарный комитет рассматривает сразу несколько вариантов наказания команды — это может быть закрытие трибун или лишение «Марселя» очков. «Лилль» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (31) располагается на 7-м месте в таблице Лиги 1.