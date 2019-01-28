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«Андерлехт» нацелился на Азмуна, «Рубин» требует € 10 млн за игрока

Фото: РИА Новости
«Андерлехт» нацелился на Азмуна, «Рубин» требует € 10 млн за игрока
Футбол / РПЛ

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун может перебраться в чемпионат Бельгии, сообщает Het Nieuwsblad.

По информации издания, на 24-летнего футболиста нацелился «Андерлехт», испытывающий кадровые проблемы в атаке и желающий усилиться до закрытия трансферного окна. При этом потенциальное приобретение Азмуна может стать для бельгийского клуба рекордным, поскольку «Рубин» оценивает своего форварда в € 10 млн.

В настоящий момент Азмун выступает в Кубке Азии в составе сборной Ирана. В пяти матчах турнира Сердар записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, чем помог национальной команде выйти в полуфинал, где она встретится с Японией.

Ранее руководство «Рубина» выразило готовность расстаться с Азмуном в связи с финансовыми проблемами.

Гол Азмуна помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии, разгромив Китай
Источник: Het Nieuwsblad Сообщить об ошибке
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