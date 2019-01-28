«Челси» отдаст Бабу в аренду «Реймсу»

Защитник Рахман Баба, права на которого принадлежат «Челси», продолжит карьеру во Франции. Как сообщает интернет-портал Goal, 24-летний футболист будет арендован «Реймсом». Отмечается, что клуб почти достиг договорённости с «Челси» по аренде защитника до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне Баба из-за травм практически не выходил на поле и теперь хочет сменить обстановку — игрок провёл лишь два матча в немецкой Бундеслиге, где он также на правах аренды выступал за «Шальке».

Контракт ганского игрока с лондонцами действует до лета 2020 года. В сентябре 2015 года он дебютировал за «Челси», выйдя в основном составе на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с «Маккаби» (4:0). В сезоне-2015/16 Баба провел за «Челси» 23 матча в сезоне во всех соревнованиях. После окончания сезона Баба проиграл конкуренцию Сезару Аспиликуэте и был вынужден уйти в аренду.