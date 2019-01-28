Тухель: зачем нам нужен VAR? Всё равно решения принимаются неверно

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель остался крайне недоволен решением арбитра Карима Абеда, который не удалил нападающего «Ренна» М'Байе Ньянга за фол на защитнике его команды Тило Керере.

В середине первого тайма Ньянг грубейшим образом сыграл против Керера, но арбитр ограничился жёлтой карточкой, несмотря на просмотр повтора момента. Видео эпизода опубликовал официальный «твиттер» «ПСЖ».

«Зачем нам нужен VAR? Всё равно решения принимаются неверно. Какой смысл использовать видеоповторы? Это смешно», — приводит слова Тухеля RMC Sport.

Несмотря на фол, Керер сумел продолжить встречу и отыграл все 90 минут. В этой встрече «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:1.

В нынешнем сезоне 22-летний Керер принял участие в 15 матчах французского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.