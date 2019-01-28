У Неймара обнаружен перелом кости, вероятность пропустить остаток сезона — 90%

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, скорее всего, пропустит остаток сезона. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, у футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. В данный момент врачи «ПСЖ» и сборной Бразилии принимают решение о методике лечения футболиста. С вероятностью в 90% Неймару придётся перенести операцию. В этом случае он будет восстанавливаться несколько месяцев, что означает для него досрочное окончание сезона.

Напомним, что Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.