«Ливорно» нацелился на защитника «Ростова» Бобена

«Ливорно» проявляет интерес к словенскому защитнику «Ростова» Матии Бобену. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педулы.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

24-летний Бобен перешёл в «Ростов» летом 2017 года из «Горицы». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, но принял участие в девяти играх молодёжного первенства России, в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. Его контракт с ростовчанами действует до лета 2020 года.

В данный момент «Ливорно» находится в зоне вылета в Серии В, занимая 18-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 19 матчах.