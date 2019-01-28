Известный немецкий голкипер Йенс Леманн вошёл в тренерский штаб «Аугсбурга», сообщает официальный «твиттер» клуба.

Леманн будет работать в должности помощника главного тренера Мануэля Баума. Его контракт с клубом будет действовать до лета 2020 года. Ранее Леманн работал в тренерском штабе Арсена Венгера в «Арсенале».

49-летний Леманн в бытность футболистом выступал за «Шальке-04», «Милан», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал» и «Штутгарт». За сборную Германии сыграл 61 матч. Становился чемпионом Италии, Германии и Англии.

После 19 туров «Аугсбург», набрав 15 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Майнцем». Встреча состоится 3 февраля.