«Зенит» объявил о переходе Ракицкого

Центральный защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий стал игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный «твиттер» «Зенита».

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.

29-летний Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также три раза — Суперкубок Украины. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей. В составе украинской национальной команды принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.