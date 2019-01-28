Ракицкий: хочу ощутить поддержку фанатов «Зенита» на поле, буду биться за них

Защитник Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от перехода из «Шахтёра» в петербургский «Зенит».



«Очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит». Буду делать всё, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. Мне повезло, что в «Зените» свободен 44-й номер, и планирую забрать его.



Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого