Палкин — Ракицкому: спасибо тебе за всё, что ты сделал для «Шахтёра»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин выразил благодарность за игру защитнику Ярославу Ракицкому, который перешёл в «Зенит».



«В истории академии «Шахтёра» Ярослав — один из самых талантливых и успешных выпускников. На протяжении 10 сезонов он сыграл за первую команду 326 матчей и завоевал 19 трофеев. За годы, проведённые в клубе, стал одним из лидеров «Шахтёра», завоевал искреннюю любовь и огромное уважение всех болельщиков. И это самое большое признание для футболиста.



Ярослав, спасибо тебе за всё, что ты сделал для «Шахтёра». Спасибо за «горняцкий» характер, за эмоции и преданность, за все победы, голы и те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе!



Желаю тебе успехов и больших достижений в карьере!» — написал Палкин на своей странице в «Фейсбуке».