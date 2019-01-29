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Соперник «Зенита» в ЛЕ «Фенербахче» прервал безвыигрышную серию в Суперлиге

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Фенербахче» прервал безвыигрышную серию в Суперлиге
Футбол / Лига Европы

В матче 19-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» обыграл «Йени Малатьяспор» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Обслуживал матч арбитр Али Палабыйык.

Счёт уже на второй минуте открыл Мехмет Экичи. В середине первого тайма команды обменялись голами. Сначала Артуро Мина сравнял счёт, но вскоре Экиче вновь вывел «Фенербахче» вперёд. Перед самым свистком на перерыв гости вновь восстановили равновесие благодаря голу Митчелла Дональда. В концовке встречи победу хозяевам принёс Мехмет Топал.

Эта победа стала для стамбульского клуба первой в семи последних матчах турецкой Суперлиги.

После 19 туров «Фенербахче», набрав 20 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

Турция - Суперлига. 19-й тур
28 января 2019, понедельник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
3:2
Йени Малатьяспор
Малатья
1:0 – Экичи – 2, 1:1 – Мина – 28, 2:1 – Экичи – 31, 2:2 – Дональд – 45+4, 3:2 – Топал – 86
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