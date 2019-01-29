ЦСКА интересуется 19-летним полузащитником «Васко да Гамы»

ЦСКА заинтересован в приобретении 19-летнего полузащитника «Васко да Гамы» Лукаса Сантоса, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, бразильцы уже отклонили одно предложение московского клуба. Но «армейцы» сохраняют интерес к футболисту и могут предпринять новую попытку. Отмечается, что руководство «Васко да Гамы» продаст игрока только в случае крайне выгодного предложения.

Хавбек привлёк внимание ЦСКА игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он отметился пятью голами в девяти матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на его счету два выхода на замену.

Ранее сообщалось об интересе московского клуба к другому бразильцу — 19-летнему нападающему «Гремио» Рондинелли Да Силве. Помимо ЦСКА на него претендуют донецкий «Шахтёр» и немецкий «Вольфсбург».