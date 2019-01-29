Бернард — о переходе Ракицкого в «Зенит»: ты заслужил, бро

Полузащитник «Эвертона» Бернард, ранее выступавший за «Шахтёр», прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в «Зенит».



«Желаю тебе всего лучшего, бро! Ты заслужил», – написал Бернард в «Инстаграме».

Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач.



В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также три раза — Суперкубок Украины. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей. В составе украинской национальной команды принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.