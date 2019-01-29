Гвардиола: «Манчестер Сити» постарается догнать «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Сумеем ли мы побить прошлогодний рекорд по количеству набранных очков (100. — Прим. „Чемпионата“), не имеет значения. Но нам нужно одержать много побед. Не думаю, что „Ливерпуль“ допустит много потерь. Нам остаётся лишь выиграть максимальное количество матчей. Мы постараемся догнать „Ливерпуль“. Раньше для чемпионства было достаточно набрать 85, 87 или 89 очков. Теперь для этого нужно более 90 очков.

Не знаю, какие мысли в раздевалке у «Ливерпуля», я там не бываю. Мы можем лишь постоянно выигрывать, чтобы заставить их почувствовать наше присутствие рядом", — приводит слова Гвардиолы Goal.

После 23 туров «Ливерпуль», набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (56) занимает второе место.