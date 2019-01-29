«Зенит» договорился о переходе Акуньи за € 16 млн

Как стало известно «Чемпионату», санкт-петербургский «Зенит» достиг договорённости с лиссабонским «Спортингом» о трансфере аргентинского защитника Маркоса Акуньи.

Российский клуб заплатит за футболиста 16 млн €. Сумма может возрасти ещё 4 млн € за счёт бонусов. Сам игрок готов перебраться в «Зенит». Подписание контракта должно состояться в ближайшее время. Заинтересованность в трансфере аргентинца проявил лично главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинский защитник провёл 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.