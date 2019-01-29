Сёмин: £ 15 млн за Кверквелию? Думаю, он стоит побольше

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, отпустил бы он из команды защитника Соломона Кверквелию, если бы «Лестер Сити» официально предложил за него £ 15 млн.



«Думаю, Кверквелия может и побольше стоить», — сказал Сёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Лестер Сити» рассматривает возможность выплаты около € 17 млн за грузинского футболиста «железнодорожников». В прессе отмечалось, что представители английского клуба уже выходили лично на бывшего президента «Локомотива» Илью Геркуса и присылали ему официальное предложение.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Кверквелия провёл 17 матчей (все — в основном составе) и забил один гол.