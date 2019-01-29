Олссон — в основе «Краснодара» на товарищеский матч с «Бэйцзин Жэньхэ»

«Краснодар» в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на товарищеский матч с китайским клубом «Бэйцзин Жэньхэ», который состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 18:00 мск.



В основе «быков» оказался новичок команды – 23-летний шведский полузащитник Кристоффер Олссон, который перебрался в российский клуб в это зимнее трансферное окно.



Состав «Краснодара»: Станислав Крицюк, Дмитрий Стоцкий, Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Кристоффер Оллсон, Виктор Классон, Вандерсон, Иван Игнатьев.



«Краснодар» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе, на одно очко отставая от лидирующего в первенстве «Зенита».

Новичок «Краснодара»: не перешёл в «Челси» из-за Абрамовича Кристоффер Олссон – о своём ментальном тренере, занятиях с Аршавиным и подруге, которая сказала России «нет».