Кальеха вернулся на пост наставника «Вильярреала», 10 декабря он был уволен

«Вильярреал» в «Твиттере» объявил о возвращении Хавьера Кальехи на пост главного тренера команды.



Специалист вернулся на должность спустя всего полтора месяца после увольнения. При нём команда неудачно начала сезон, и 10 декабря руководство клуба приняло решение отправить его в отставку.



На посту наставника «Вильярреала» Кальеха сменил Луиса Гарсию Пласу, под руководством которого команда одержала лишь одну победу – в матче со «Спартаком» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, ставшем для него первым после назначения. Тогда испанская команда выиграла у красно-белых со счётом 2:0.



На данный момент безвыигрышная серия «Вильярреала» во всех турнирах составляет восемь матчей. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после 21 тура.

«Вильярреал» уволил тренера, у которого была лишь одна победа — над «Спартаком»