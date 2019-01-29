Федун: сейчас у «Спартака» есть игра, которую я всегда хотел видеть

Президент московского «Спартака» Леонид Федун оценил выступление команды на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», который стал для красно-белых триумфальным.



«Любая победа, даже когда во дворе играешь, — это приятно. Тем более что такие достойные соперники. При мне мы только один раз что-то такое выиграли — Копа дель Соль. Но там был совсем другой состав участников, а здесь достойные команды. Но это ни о чем не говорит, только о том, что сейчас наша команда играет нормально. Но, что приятно, видно, что команда играет и побеждает за счёт игры и комбинаций, которые наигрывались на тренировках. Посмотрим, что будет дальше.



Две победы по 3:0 после моего приезда? Я тут ни при чём, спасибо тренеру и ребятам, которые старались. Счёт меня вообще не волнует. Волнуют две вещи: есть игра, которую я всегда хотел видеть, то есть пас, комбинации, забегания, и то, что молодые ребята, выходящие на замену, стараются конкурировать.



Придадут ли эти победы психологическую уверенность? До начала чемпионата ещё целый месяц, за который может много чего произойти. По крайней мере, ребята уверены, они не зря пашут на тренировках и двигаются в правильном направлении.



Не боюсь ли, что после дубля Зе за него выложат 35 млн? У него написана эта сумма. Если выложат, у меня не будет шансов его удержать. Но я не думаю. Подождём до лета», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак» — чемпион! Пока – турнира в Катаре 2:1, 3:0, 4:0. Команде Олега Кононова не было равных в Дохе.