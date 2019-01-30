Хет-трик Родриго и передача Черышева помогли «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» принимала «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Валенсии» Родриго, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе гостей забил нападающий Хорхе Молина. Стоит отметить, что с 74-й минуты «Хетафе» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Даконама Дьене.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 56-й минуте и помог Родриго забить первый гол в матче.

В первом матче «Хетафе» дома добился победы со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем трофея стала «Барселона», разгромившая в финале «Севилью» со счётом 5:0.