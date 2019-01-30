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Хет-трик Родриго и передача Черышева помогли «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка

Хет-трик Родриго и передача Черышева помогли «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка
Футбол / Испания

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» принимала «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Валенсии» Родриго, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе гостей забил нападающий Хорхе Молина. Стоит отметить, что с 74-й минуты «Хетафе» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Даконама Дьене.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 56-й минуте и помог Родриго забить первый гол в матче.

В первом матче «Хетафе» дома добился победы со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем трофея стала «Барселона», разгромившая в финале «Севилью» со счётом 5:0.

Кубок Испании. 1/4 финала. 2-й матч
29 января 2019, вторник. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
3:1
Хетафе
Хетафе
0:1 – Молина – 1, 1:1 – Родриго – 61, 2:1 – Родриго – 90+2, 3:1 – Родриго – 90+3
Удаления: Дьякаби, 90+10 – Дьене, 74
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