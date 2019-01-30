У Лэй: хочу доказать, что в Китае есть классные футболисты

Китайский полузащитник «Эспаньола» У Лэй прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

«Очень рад оказаться в Ла Лиге, одной из лучших лиг мира, в клубе со 100-летней историей. Это большая честь. Когда мне сообщили об интересе «Эспаньола», я в первую очередь вспомнил Рауля Тамудо, и утром я с ним встретился. Это большая честь для меня.

Впервые буду жить в Европе, я понимаю, что культурные различия велики. Готов учиться местным манерам. Давление существует всегда. И это мой двигатель, который будет толкать меня вперёд. Я хочу доказать Европе, что в Китае есть классные футболисты», — приводит слова полузащитника Marca.

В минувшем сезоне китайской Суперлиги У Лэй завоевал звание лучшего бомбардира, записав на свой счёт 27 голов в 29 матчах первенства. Также 27-летний игрок сделал 8 результативных передач.