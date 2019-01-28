«Эспаньол» приобрёл лучшего бомбардира чемпионата Китая

Полузащитник «Шанхай СИПГ» У Лэй продолжит карьеру в «Эспаньоле», сообщается на официальном сайте испанского клуба.



Стороны не разглашают подробностей сделки. Отметим, что «Эспаньолом» в настоящий момент владеет китайская компания Rastar Managerial Group.



В минувшем сезоне китайской Суперлиги У Лэй завоевал звание лучшего бомбардира, записав на свой счёт 27 голов в 29 матчах первенства. Также 27-летний игрок сделал 8 результативных передач. «Шанхай СИПГ» стал обладателем золотых медалей, набрав 68 очков в 30 турах и на пять очков опередив ближайшего преследователя в лице «Гуанчжоу Эвергранд».



«Эспаньол» после 21 тура занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 24 очками в активе. Накануне, 27 января, команда на своём поле проиграла мадридскому «Реалу» (2:4).

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